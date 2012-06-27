Добрый день, для сайта на битриксе требуется разграничить роли пользователей и вывод информации. Более подробнее на почту или в личку. Спасибо
Интеграция оплаты Webmoney в DLE
Добрый вечер! Необходима интеграция Webmoney Merchant в CMS Datalife Engine (DLE).
Суть: Пользователь нажимает кнопку => переходит на страницу Webmoney => оплачивает => после оплаты переносится в группу с ID=8 на 30 дней.
Ничего сверх сложного не нужно. Есть уже готовы модули по смс оплате, но нужно без сторонних сервисов, напрямую.
Бюджет небольшой. Выслушаю ваши варианты.
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