Интеграция оплаты Webmoney в DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок141 просмотр

Добрый вечер! Необходима интеграция Webmoney Merchant в CMS Datalife Engine (DLE).

Суть: Пользователь нажимает кнопку => переходит на страницу Webmoney => оплачивает => после оплаты переносится в группу с ID=8 на 30 дней.

Ничего сверх сложного не нужно. Есть уже готовы модули по смс оплате, но нужно без сторонних сервисов, напрямую.

Бюджет небольшой. Выслушаю ваши варианты.

DLE
13 лет назад
impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров