Интеграция оплаты Webmoney в DLE

Добрый вечер! Необходима интеграция Webmoney Merchant в CMS Datalife Engine (DLE).

Суть: Пользователь нажимает кнопку => переходит на страницу Webmoney => оплачивает => после оплаты переносится в группу с ID=8 на 30 дней.

Ничего сверх сложного не нужно. Есть уже готовы модули по смс оплате, но нужно без сторонних сервисов, напрямую.

Бюджет небольшой. Выслушаю ваши варианты.