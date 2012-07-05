Доработка магазина.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки123 просмотра

Требуется грамотный профессионал на Joomla с хорошим опытом работы, опытный программист !

Необходима доработка магазина Joomla 1.5 , магазин функционирует

Есть ТЗ, которое надо обсудить , дельные предложения добавим в ТЗ.

Еще раз , нужен грамотный профессионал на Joomla с хорошим опытом работы, сильный программист , что бы не терять не Ваше ни наше время на объяснения !!!

В приоритете именно специалист а не компания которая нанимает специалистов.

Берегите наше и Ваше время .

Joomla
13 лет назад
nikozz
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

regdown
Илья 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
С удовольствием пишу отзыв ! В заявке черным по белому было написано, задание для опытных и грамотных специалистов, увидев описание и объем работы, несмотря на рейтинги,отзывы и готовность работать знатоки ретировались. Кроме основного проекта, появилась критическая проблема в работе магазина и её необходимо было решать как можно быстрее. На счастье решили обратиться к Илье. Без лишних разговоров и обсуждений Илья вник в проблему и решил её на лету, не говоря уже о том что никакой оплаты еще и не планировалось, так как работу над проектом мы только начали обсуждать. Рекомендую всем !!! Редко встретишь грамотного специалиста, заинтересованного в работе. Спасибо Илья!
Все отлично. Ответственный заказчик.

Заявки фрилансеров

regdown
Илья 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад