Требуется грамотный профессионал на Joomla с хорошим опытом работы, опытный программист !

Необходима доработка магазина Joomla 1.5 , магазин функционирует

Есть ТЗ, которое надо обсудить , дельные предложения добавим в ТЗ.

Еще раз , нужен грамотный профессионал на Joomla с хорошим опытом работы, сильный программист , что бы не терять не Ваше ни наше время на объяснения !!!

В приоритете именно специалист а не компания которая нанимает специалистов.

Берегите наше и Ваше время .