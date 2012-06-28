Исправление ошибки в верстке

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Завершен3 заявки150 просмотров

Добрый день! Необходимо исправить ошибку в верстке одного элемента в сайте.

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13 лет назад
Chieftec
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

B-des
31 год
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
13 лет назад
$3
1 день
Отличный специалист! Рекомендую всем! Будем и дальше сотрудничать.
Понравилось сотрудничество с Кириллом.Задача была чётко поставлена.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

B-des
31 год
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
13 лет назад