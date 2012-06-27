Программирование сайта в Joomla

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Закрыт7 заявок131 просмотр

Необходимо переделать 3 HTML-шаблона для редактирования содержания и запрограммировать раздел объявлений для сайта (CMS Joomla). Детали задания с админом по скайпу.

HTMLJoomla
13 лет назад
international
Олег 
62 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

webresh
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

webresh
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад