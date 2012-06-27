Колибриус

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок160 просмотров

Простое flash-приложение (игра) для обучения английскому языку. Несколько уровней и режимов. Взаимодействие с вконтактом (как вк-приложение).

Анимация, переходы. Прием-получение сообщений. Воспроизведение аудио-материалов.

13 лет назад
evgenKorobkov
Коробков 
34 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров