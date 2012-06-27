Генерация PDF-отчетов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка120 просмотров

Требуется человек для реализации проекта на PHP - генерация PDF-отчетов с графиками и таблицами.

Источник данных - веб-сервис.

Работа в течение приблизительно 2-х недель.

Требования:

Отличное знание PHP, ответственность, обязательность.

PHP
13 лет назад
Stas_K
49 лет
21 год в сервисе
Был
9 лет назад

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