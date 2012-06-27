Интересует цена создания плагина "доски объявлений " и "Каталога организаций для CMS MAXSITE Цена, сроки. Пример доски jboard, но необходим плагин.
Генерация PDF-отчетов
Требуется человек для реализации проекта на PHP - генерация PDF-отчетов с графиками и таблицами.
Источник данных - веб-сервис.
Работа в течение приблизительно 2-х недель.
Требования:
Отличное знание PHP, ответственность, обязательность.
Заявки фрилансеров
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