Модуль + калькулятор для продажи игровой валюты

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется модуль под DLE 9.*.

1.Модуль из себя должен представлять http://www.night-money.ru/sell_gold.html вот такой калькулятор.

2.Вставляться в любую страницу на сайте с заданными серверами.

3.Для каждого сервера своя цена,название сервера,название валюты,минимальный размер покупки,способ доставки.

4.Способы оплаты Web money,QIWI,liqpay,robokassa.

5.Накопительная скидка записывается на e-mail, к примеру человек купил на 1000р - 1% 2000р - 2%.

6.Вывод данных по заказам,изменение цен, скидки, добавление серверов в админке.

Нужен человек с опытом создания подобных систем.

DLE
13 лет назад
rennien
39 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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ialert
33 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$120
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ialert
33 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад