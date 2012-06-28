Доработать интернет-магазин на shopcms

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки142 просмотра

Примерный перечень работ:

В шапку в ставить горизонтальное меню.

Переделать отображение товара в категориях.

Сделать, чтоб при наведении на картинку товара появлялась рамка.

Сделать для товара галерею фоток.

Сделать одинаковое отображение в браузерах.

И еще пару мелочей.

Срок 1-2 дня

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13 лет назад
amega555
47 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров