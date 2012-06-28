Требуется модуль под DLE 9.*. 1.Модуль из себя должен представлять http://www.night-money.ru/sell_gold.html вот такой калькулятор. 2.Вставляться в любую страницу на сайте с заданными серверами. 3.Для каждого сервера своя цена,название сервера,название валюты,минимальный ...
Натяжка готовой вёрстки на WebAsyst
Натяжка готовой вёрстки на WebAsyst.
HTML - вёрстка имеется.
Оплата только по ФАКТУ исполнения проекта.
Работа на вашем сервере перенос, строго после оплаты.
Бюджет 12000 рублей. Сроки очень сжатые сегодня нужно завершить.
Желательно оплата Без. нал или перевод на кату любого банка.
Заявки фрилансеров
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