Натяжка готовой вёрстки на WebAsyst

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки123 просмотра

Натяжка готовой вёрстки на WebAsyst.

HTML - вёрстка имеется.

Оплата только по ФАКТУ исполнения проекта.

Работа на вашем сервере перенос, строго после оплаты.

Бюджет 12000 рублей. Сроки очень сжатые сегодня нужно завершить.

Желательно оплата Без. нал или перевод на кату любого банка.

HTMLWebasyst
13 лет назад
Webstudioss
Прокопин 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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