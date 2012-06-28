Надо заменить цвет номеров участков с белого на черный. Архив с исходниками в теме. Ссылку на сайт могу кинуть в личку - заходить строго через новое окно браузера!!!
Упрощение математических выражений на php
Дано математическое выражение. Например, a*(b*c/d + e/f*d) - a*b*c/d.
Необходимо:
а) раскрыть скобки;
б) упростить выражение
Для данного варианта результат должен такой:
а) a*b*c/d + a*e/f*d - a*b*c/d.
б) a*e/f*d
Примечание:
а) может быть сколько угодно скобок;
б) результат представляется в символьной форме и цифровой.
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