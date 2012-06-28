Упрощение математических выражений на php

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Закрыт1 заявка117 просмотров

Дано математическое выражение. Например, a*(b*c/d + e/f*d) - a*b*c/d.

Необходимо:

а) раскрыть скобки;

б) упростить выражение

Для данного варианта результат должен такой:

а) a*b*c/d + a*e/f*d - a*b*c/d.

б) a*e/f*d

Примечание:

а) может быть сколько угодно скобок;

б) результат представляется в символьной форме и цифровой.

PHP
13 лет назад
semestr
Андрей 
51 год
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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