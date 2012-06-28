Требуется модуль под DLE 9.*. 1.Модуль из себя должен представлять http://www.night-money.ru/sell_gold.html вот такой калькулятор. 2.Вставляться в любую страницу на сайте с заданными серверами. 3.Для каждого сервера своя цена,название сервера,название валюты,минимальный ...
Редактирование сайта на html
Есть сайт на html. Нужно провести по нему комплекс работ. Комплекс работ приведен в приложении к этому заданию ТЗ-картинкой.jpg и рассчитан на срок около 1 недели реализации по временным затратам.
Сайт - http://svs-5 точка ru/
В основном нужно поменять , отредактировать текст.
Главные знания, которыми должен обладать технический специалист для этого проекта:
• Умение пользоваться Dreamweaver (Adobe или нет для данного проекта не важно)
• Умение пользоваться любым графическим редактором
• Умение менять файлы на удаленном сервере
• Знание стандартов html разметки документов и статей. Умение выделять заголовки и ставить якорные ссылки (это простейшие элементы html).
Еще есть 1 менюшка на яваскрипте, которую нужно подправить.
Важная особенность проекта – необходимость самостоятельно провести тщательную проверку того, все ли задачи реализованы. Провести ее минимум 2 раза. На это следует отвести отдельное время.
Проект я принимаю только 2 раза. Если после второй приемки обнаруживаются моменты, описанные в ТЗ и не реализованные в проекте, то проект закрывается, исполнитель получает 25% от оговоренного вознаграждения.
Рерайт статей (примерно 43 тыс. знаков) заказывается или осуществляется исполнителем самостоятельно.
Бюджет проекта оценивается в 7300 рублей.
Договор создается в сервисе безопасных сделок WebMoney Escrow
Выбранный исполнитель
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