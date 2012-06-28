Редактирование сайта на html

Есть сайт на html. Нужно провести по нему комплекс работ. Комплекс работ приведен в приложении к этому заданию ТЗ-картинкой.jpg и рассчитан на срок около 1 недели реализации по временным затратам.

Сайт - http://svs-5 точка ru/

В основном нужно поменять , отредактировать текст.

Главные знания, которыми должен обладать технический специалист для этого проекта:

• Умение пользоваться Dreamweaver (Adobe или нет для данного проекта не важно)

• Умение пользоваться любым графическим редактором

• Умение менять файлы на удаленном сервере

• Знание стандартов html разметки документов и статей. Умение выделять заголовки и ставить якорные ссылки (это простейшие элементы html).

Еще есть 1 менюшка на яваскрипте, которую нужно подправить.

Важная особенность проекта – необходимость самостоятельно провести тщательную проверку того, все ли задачи реализованы. Провести ее минимум 2 раза. На это следует отвести отдельное время.

Проект я принимаю только 2 раза. Если после второй приемки обнаруживаются моменты, описанные в ТЗ и не реализованные в проекте, то проект закрывается, исполнитель получает 25% от оговоренного вознаграждения.

Рерайт статей (примерно 43 тыс. знаков) заказывается или осуществляется исполнителем самостоятельно.

Бюджет проекта оценивается в 7300 рублей.

Договор создается в сервисе безопасных сделок WebMoney Escrow