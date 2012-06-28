Требуется модуль под DLE 9.*. 1.Модуль из себя должен представлять http://www.night-money.ru/sell_gold.html вот такой калькулятор. 2.Вставляться в любую страницу на сайте с заданными серверами. 3.Для каждого сервера своя цена,название сервера,название валюты,минимальный ...
Проблема с главной страницей в joomla
На второй странице от главной не отображаются материалы.
Подробней тут 60418 шесть 832
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