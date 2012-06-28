Проблема с главной страницей в joomla

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Завершен3 заявки128 просмотров

На второй странице от главной не отображаются материалы.

Подробней тут 60418 шесть 832

Joomla
13 лет назад
leny1984
Леонид 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

ivanovvlad
Владислав 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

ivanovvlad
Владислав 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад