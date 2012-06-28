Сайт-магазин на Джумла 2.5

А вот у меня к сожалению негативный отзыв сотрудничества с Александром. Александр взялся выполнить работу и попросту пропал, на связь не выходит, хотя на сайте появляется регулярно. Саш, я не злопамятный человек, выйдите на связь и объясните что и как с работой, - для меня этого будет достаточно, что бы убрать негативный отзыв, если у вас что либо не получилось я передам работу другому исполнителю и все.