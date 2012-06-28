Сайт-магазин на Джумла 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок154 просмотра

Необходимо создать магазин на джумле 2.5

На руках сверстанные макеты всех функциональных страниц

Все функции магазина можно реализовать стандартными средствами вирту-марта.

Безопасная сделка либо по договору, бюджет предлагайте.

Joomla
13 лет назад
an-kor
Юрий 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

developclub
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов(-2)
13 лет назад
$60
4 дня
А вот у меня к сожалению негативный отзыв сотрудничества с Александром. Александр взялся выполнить работу и попросту пропал, на связь не выходит, хотя на сайте появляется регулярно. Саш, я не злопамятный человек, выйдите на связь и объясните что и как с работой, - для меня этого будет достаточно, что бы убрать негативный отзыв, если у вас что либо не получилось я передам работу другому исполнителю и все.

Заявки фрилансеров

developclub
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов(-2)
13 лет назад