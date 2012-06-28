Требуется модуль для добавления новостей в Джумла

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки92 просмотра

Требуется написать на пхп программку которая без захода в джумлу сможет добавлять туда новости зная название бд логин пароль и которая будет находится в корне самой джумлы. Обращаться в аську 404192909. Для тех кто знает джумлу это не должно занять больше получаса может час. Цена договорная.

JoomlaPHP
13 лет назад
AseevRoman
Роман 
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров