Требуется модуль для добавления новостей в Джумла

Требуется написать на пхп программку которая без захода в джумлу сможет добавлять туда новости зная название бд логин пароль и которая будет находится в корне самой джумлы. Обращаться в аську 404192909. Для тех кто знает джумлу это не должно занять больше получаса может час. Цена договорная.