Надо заменить цвет номеров участков с белого на черный. Архив с исходниками в теме. Ссылку на сайт могу кинуть в личку - заходить строго через новое окно браузера!!!
PHP-скрипт установщик Wordpress
Итак какая стоит задача:
Имеем выделенный сервер, имеем вордпресс собственной сборки который нужно быстро устанавливать на этом сервере.
Логика такая, должен быть скрипт, в папке со скриптом будет лежать бекап архив файлов вордпресс и рядом будет SQL дамп базы данных.
Человек заполняет следующие поля:
Настройки FTP
Хост будущего сайта:
Логин:
Пароль:
Настройки базы данных
Логин:
Пароль:
Адрес сайта:
И происходит следующая операция:
1. скрипт подключается по фтп к этому же серверу
2. распаковывает файлы архива в папку public_html
3. берём SQL дам базы и делаем замену по всему файлу такого текста: "http://dev.mediamaxx.ru" на содержимое поля настройки базы данных -> адрес сайта
4. делает импорт получившегося SQL файла по заданному доступу (хост localhost, логин и пароль из полей настройки базы данных)
5. вносит введённые логин и пароль от базы данных в файл wp-config.php
6. о проделанной операции должен выводиться результат (прим: установка успешно завершена, проблемы с копированием файлов, проблемы с подключением к базе данных и т.п.)
Примечания:
1. SQL дамп исходный должен оставаться без изменений, можно создавать временную копию, делать в ней замену, импортировать её и удалять.
2. Допустим перенос файлов в другую папку не путём соединения по фтп, а как-то свои средствами от имени рут пользователя в рамках сервера.
3. Скрипт должен уметь брать файлы (архив и дамп базы) из папки source самые последние по дате создания.
По замене адресов в базе данных логика следующая:
1. скрипт подключается к базе данных по заданным настройкам
2. пробегает по всей базе и заменяет "тестовый адрес" на "рабочий адрес"
От вас цена и сроки, внешний вид от вас нужен по сути голый html ,на картинке нарисовано как будет выглядеть для понимания в общем задачи.
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