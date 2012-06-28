PHP-скрипт установщик Wordpress

Итак какая стоит задача:

Имеем выделенный сервер, имеем вордпресс собственной сборки который нужно быстро устанавливать на этом сервере.

Логика такая, должен быть скрипт, в папке со скриптом будет лежать бекап архив файлов вордпресс и рядом будет SQL дамп базы данных.

Человек заполняет следующие поля:

Настройки FTP

Хост будущего сайта:

Логин:

Пароль:

Настройки базы данных

Логин:

Пароль:

Адрес сайта:

И происходит следующая операция:

1. скрипт подключается по фтп к этому же серверу

2. распаковывает файлы архива в папку public_html

3. берём SQL дам базы и делаем замену по всему файлу такого текста: "http://dev.mediamaxx.ru" на содержимое поля настройки базы данных -> адрес сайта

4. делает импорт получившегося SQL файла по заданному доступу (хост localhost, логин и пароль из полей настройки базы данных)

5. вносит введённые логин и пароль от базы данных в файл wp-config.php

6. о проделанной операции должен выводиться результат (прим: установка успешно завершена, проблемы с копированием файлов, проблемы с подключением к базе данных и т.п.)

Примечания:

1. SQL дамп исходный должен оставаться без изменений, можно создавать временную копию, делать в ней замену, импортировать её и удалять.

2. Допустим перенос файлов в другую папку не путём соединения по фтп, а как-то свои средствами от имени рут пользователя в рамках сервера.

3. Скрипт должен уметь брать файлы (архив и дамп базы) из папки source самые последние по дате создания.

По замене адресов в базе данных логика следующая:

1. скрипт подключается к базе данных по заданным настройкам

2. пробегает по всей базе и заменяет "тестовый адрес" на "рабочий адрес"

От вас цена и сроки, внешний вид от вас нужен по сути голый html ,на картинке нарисовано как будет выглядеть для понимания в общем задачи.