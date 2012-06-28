Нужна помощь в создании сайта "под ключ"

Здравствуйте, коллеги. Необходима помощь в создании сайта, часть верстки имеется, определенное ТЗ тоже. Нужен человек, который, исходя из ТЗ, сможет реализовать некоторые задачи, а именно - выбор движка, натяжка и дальнейшая настройка. Предполагается работа в паре, сообща.

Что конкретно нужно:

выбрать движок (DLE, Joomla или свой вариант) и натянуть на него;

выделение текущей страницы;

в пункте меню вывести количество вакансий (смотри приложение);

сделать сайт на 2-х (возможно 3-х) языках.

Это основные трудности для меня, по верстке я помогу, если нужно, графику тоже беру на себя.