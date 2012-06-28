Задача, которую необходимо решить - разработка скрипта генерации объявлений. Суть: необходимо генерировать уникальные объявления, вставляя данные из таблицы XLS (csv) в заранее подготовленный шаблон (который можно редактировать в самом скрипте). ...
Нужна помощь в создании сайта "под ключ"
Здравствуйте, коллеги. Необходима помощь в создании сайта, часть верстки имеется, определенное ТЗ тоже. Нужен человек, который, исходя из ТЗ, сможет реализовать некоторые задачи, а именно - выбор движка, натяжка и дальнейшая настройка. Предполагается работа в паре, сообща.
Что конкретно нужно:
выбрать движок (DLE, Joomla или свой вариант) и натянуть на него;
выделение текущей страницы;
в пункте меню вывести количество вакансий (смотри приложение);
сделать сайт на 2-х (возможно 3-х) языках.
Это основные трудности для меня, по верстке я помогу, если нужно, графику тоже беру на себя.
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