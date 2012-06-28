Имеется OpenCart 1.5. Нужно добавить платежный модуль. API документация есть. (модуль работает по аналогии PayPal или MoneyBookers)
Скрипт для парсинга текста
Здравствуйте.
Краткое тз по скрипту:
Скрипт заходит на определенный сайты, и парсит контент. На некоторых сайтах нужна авторизация. Через некоторое время (задается в настройках) опять заходит на сайты и парсит новый контент, то есть отталкиваясь от старого контента.
Далее происходит чистка текста. (от цифр). Весь текст сохраняется в базу данных.
Общение через icq
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