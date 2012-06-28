Скрипт для парсинга текста

Здравствуйте.

Краткое тз по скрипту:

Скрипт заходит на определенный сайты, и парсит контент. На некоторых сайтах нужна авторизация. Через некоторое время (задается в настройках) опять заходит на сайты и парсит новый контент, то есть отталкиваясь от старого контента.

Далее происходит чистка текста. (от цифр). Весь текст сохраняется в базу данных.

Общение через icq