Скрипт для парсинга текста

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок156 просмотров

Здравствуйте.

Краткое тз по скрипту:

Скрипт заходит на определенный сайты, и парсит контент. На некоторых сайтах нужна авторизация. Через некоторое время (задается в настройках) опять заходит на сайты и парсит новый контент, то есть отталкиваясь от старого контента.

Далее происходит чистка текста. (от цифр). Весь текст сохраняется в базу данных.

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13 лет назад
korodron
Иван 
32 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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