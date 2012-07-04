Небольшие правки в коде сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок154 просмотра

Сайт nvd.by на Joomla.

При клике на кнопку КУПИТЬ на любом товаре сначала открывается окошко со ссылками "Продолжить" и "Корзина".

А нужно, чтобы открывалась _новая_ страница с корзиной. То есть фактически открывалась как ссылка "Оформить заказ" (которая есть на главной странице).

Понимаю, что работа простая, но нужная. Предлагайте ваши сроки и стоимость. Хороший отзыв при адекватном исполнении гарантирую.

Joomla
13 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

gryyny
Андрей 
31 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Все сделано качественно и в срок, рекомендую.
Все супер!

Заявки фрилансеров

gryyny
Андрей 
31 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад