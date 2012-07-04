Небольшие правки в коде сайта на Joomla

Сайт nvd.by на Joomla.

При клике на кнопку КУПИТЬ на любом товаре сначала открывается окошко со ссылками "Продолжить" и "Корзина".

А нужно, чтобы открывалась _новая_ страница с корзиной. То есть фактически открывалась как ссылка "Оформить заказ" (которая есть на главной странице).

Понимаю, что работа простая, но нужная. Предлагайте ваши сроки и стоимость. Хороший отзыв при адекватном исполнении гарантирую.