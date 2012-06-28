Требуется настройка шаблона интернет-магазина

Необходимо устранить несколько глюков в шаблоне интернет-магазина. Сам шаблон уже развернут тут http://mir-odezhdy.com.ua . Cms joomla 1.6, магазин построен на virtue mart.

Более подробное ТЗ: при создании товара, категории в виртумарт (жмем на кнопку "создать") или смене валюты - вываливаются ошибки. Надо их устранить. Товары, категории, смена валюты должны меняться без проблем.

Оплата - сразу по выполнении задания (веб-мани или банковский перевод). Работы, по сути, на 1-2 часа, а то и меньше для тех, кто знаком с "виртумарт".

Контакты для связи: Денис, скайп delovoy_deniskin, 097-400-62-13, morepisem{at}rambler.ru