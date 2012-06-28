Здравствуйте, коллеги. Необходима помощь в создании сайта, часть верстки имеется, определенное ТЗ тоже. Нужен человек, который, исходя из ТЗ, сможет реализовать некоторые задачи, а именно - выбор движка, натяжка и дальнейшая настройка. Предполагается работа в ...
Требуется настройка шаблона интернет-магазина
Необходимо устранить несколько глюков в шаблоне интернет-магазина. Сам шаблон уже развернут тут http://mir-odezhdy.com.ua . Cms joomla 1.6, магазин построен на virtue mart.
Более подробное ТЗ: при создании товара, категории в виртумарт (жмем на кнопку "создать") или смене валюты - вываливаются ошибки. Надо их устранить. Товары, категории, смена валюты должны меняться без проблем.
Оплата - сразу по выполнении задания (веб-мани или банковский перевод). Работы, по сути, на 1-2 часа, а то и меньше для тех, кто знаком с "виртумарт".
Контакты для связи: Денис, скайп delovoy_deniskin, 097-400-62-13, morepisem{at}rambler.ru
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