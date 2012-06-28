На сайте (интернет-магазин) был произведен редизайн. Осталось поправить пару функций и сортировку. Срочная работа. Все подробности при переписке.
Добавить платежный модуль в OpenCart
Имеется OpenCart 1.5.
Нужно добавить платежный модуль. API документация есть.
(модуль работает по аналогии PayPal или MoneyBookers)
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