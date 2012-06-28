Добавить платежный модуль в OpenCart

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки128 просмотров

Имеется OpenCart 1.5.

Нужно добавить платежный модуль. API документация есть.

(модуль работает по аналогии PayPal или MoneyBookers)

Opencart
13 лет назад
dmon-co
41 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 отзывов

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Нет заявок фрилансеров