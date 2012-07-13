Дописать к Virtuemart выгрузку товаров в Я. М.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок115 просмотров

Нужно дописать к модулю Виртумарт выгрузку товаров в Яндекс. Маркет.

Сайт honda-russia.ru

С Вас цена и срок.

13 лет назад
alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kort
40 лет
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$40
2 дня
Александр - хороший исполнитель. Работу выполнил хорошо, всё разъяснил, сотрудничеством доволен. Спасибо!
Очень доволен сотрудничеством. Четко поставленная задача. Быстрая оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

kort
40 лет
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад