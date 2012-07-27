Парсер-автопостер игр

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки150 просмотров

Требуется написать парсер-автопостер игр с game.mob.ua

Подробности в лс.

13 лет назад
yad0ff
Максим 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$350
5 дней
Быстро, надежно, профессионально: вот три слагающих работы Евгения :) Рекомендую.
Спасибо за интересный проект! Приятно было поработать!

Заявки фрилансеров

artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад