Кнопки-закладки

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Завершен6 заявок169 просмотров

вот увидел прикольные кнопки справа http://forex-mmcis.ru/

интересует повторить подобное

13 лет назад
kovalev3000
Дмитрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
24 отзыва

Выбранный исполнитель

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$30
2 дня
Мой небольшой заказ был выполнен в точности, спасибо!
Всё благополучно прошло. Оплатил во время.

Заявки фрилансеров

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад