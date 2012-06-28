Требуется либо яндекс карта, либо гугл карта Функционал: 1) около 50 объектов на карте 2) требуется поиск ближайших объектов по улицам и метро 3) инструкция по добавлению новых объектов ...
Создание скрипта для выгрузки товаров на Aukro
Создание скрипта для выгрузки товаров на аукцион Аукро по WebAPI
1/ Общее
Описание АПИ: https://webapi.aukro.ua/uploader.php
Товары должны братся с базы даных магазина CMS PrestaShop. В магазине есть товары с атрибумами, принцип формирования товара: Название_атрибут, + подсчет цены.
Выгружатся должно Название, описание, цена, картинка, стоимость доставки (расчет смотрите ниже)
Скрипт должен иметь минимальный вебинтерфейс, для введения настроек, категорий, параметров подключения к БД,кнопок действия.
2. Категории
Скрипт должен уметь сопоставлять категории магазина и аукциона, по принципу:
Загружаем список всех категорий Магазина, (В виде Категория 1, Категория 2, Категория3>Покатегория1 итд)
Загружаем весь спсок категорий с Аукро, и возле кждой категории магазина можно из випадающего списка выбрать соответствия.
Делается это один раз, результат сопоставления храним в XML файле, при необходимости категории можно переопледелить.
3. Товары
ТОвары выгружаются в соответсвии схемы:
Название лота = Название товара
Категория - согласно сохраненной схемы
Наличие - если в БД магазина количество товара более трех, то "В наличии", если менее - то "По заказ"
Состояние - НОвое
Количество - из БД магазина
Фотография = загружаются все фото товара
Только Купить Сейчас! (без торга) - этот параметров
Цена Купить Сейчас! - цена из БД
Длительность =7
Способы оплаты - Предоплата, Оплата при получении
Стоимость доставки -Вибирается шаблон сохраненный в аккаунте, согласно настрое скрипта и веса товара, например при весе 0,1-0,2 - Шаблон1, япри 0,2-0,3- Шаблон2
Номер банковского счета - из настроек скрипта (сделать поле)
Дополнительная информация о лоте - описание
Скрипт должен имет функциональные кнопки,
На ТАБе категорий - обновить список категорий из БД, обновить список категорий Аукро, Сохранить
На ТАБе выгрузки товара - Выгрузить товар.
При выгрузке обязательно должен отображатся ход, выгружено хх из хххх, при ошибке выгрузки одного товара - ведется лог, выгрузка продолжается.
Скрит должен запускатся с КРОНа и выгружать все товары на аукро без лишних действий, с ведением лога.
Только предложения с ценами, есть вопросы - Спроси сразу по личке или аське.
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