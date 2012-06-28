Создание скрипта для выгрузки товаров на Aukro

Создание скрипта для выгрузки товаров на аукцион Аукро по WebAPI

1/ Общее

Описание АПИ: https://webapi.aukro.ua/uploader.php

Товары должны братся с базы даных магазина CMS PrestaShop. В магазине есть товары с атрибумами, принцип формирования товара: Название_атрибут, + подсчет цены.

Выгружатся должно Название, описание, цена, картинка, стоимость доставки (расчет смотрите ниже)

Скрипт должен иметь минимальный вебинтерфейс, для введения настроек, категорий, параметров подключения к БД,кнопок действия.

2. Категории

Скрипт должен уметь сопоставлять категории магазина и аукциона, по принципу:

Загружаем список всех категорий Магазина, (В виде Категория 1, Категория 2, Категория3>Покатегория1 итд)

Загружаем весь спсок категорий с Аукро, и возле кждой категории магазина можно из випадающего списка выбрать соответствия.

Делается это один раз, результат сопоставления храним в XML файле, при необходимости категории можно переопледелить.

3. Товары

ТОвары выгружаются в соответсвии схемы:

Название лота = Название товара

Категория - согласно сохраненной схемы

Наличие - если в БД магазина количество товара более трех, то "В наличии", если менее - то "По заказ"

Состояние - НОвое

Количество - из БД магазина

Фотография = загружаются все фото товара

Только Купить Сейчас! (без торга) - этот параметров

Цена Купить Сейчас! - цена из БД

Длительность =7

Способы оплаты - Предоплата, Оплата при получении

Стоимость доставки -Вибирается шаблон сохраненный в аккаунте, согласно настрое скрипта и веса товара, например при весе 0,1-0,2 - Шаблон1, япри 0,2-0,3- Шаблон2

Номер банковского счета - из настроек скрипта (сделать поле)

Дополнительная информация о лоте - описание

Скрипт должен имет функциональные кнопки,

На ТАБе категорий - обновить список категорий из БД, обновить список категорий Аукро, Сохранить

На ТАБе выгрузки товара - Выгрузить товар.

При выгрузке обязательно должен отображатся ход, выгружено хх из хххх, при ошибке выгрузки одного товара - ведется лог, выгрузка продолжается.

Скрит должен запускатся с КРОНа и выгружать все товары на аукро без лишних действий, с ведением лога.

Только предложения с ценами, есть вопросы - Спроси сразу по личке или аське.