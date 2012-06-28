Установка карт на сайт

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Закрытнет заявок119 просмотров

Требуется либо яндекс карта, либо гугл карта

Функционал:

1) около 50 объектов на карте

2) требуется поиск ближайших объектов по улицам и метро

3) инструкция по добавлению новых объектов

Сроки, Цена

13 лет назад
dum
44 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров