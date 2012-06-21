Скрипт проверки сайтов через форму

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки200 просмотров

Есть спсиок сайтов в Excel-файлах.

Надо прогнать их через форму на сайте, записать результат ответа системы.

Сложить это все в один файл, где первый столбец домен сайта, а второй - столбец системы.

Подозреваю, что нужно будет ограничение на периодичность запросов, чтобы все работало.

Сделать нужно быстро, для тех, кто разбирается и делал подобное. Что-то вроде массовой проверки на ТИЦ

13 лет назад
afran
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров