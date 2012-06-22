Доработка плагина к Редмайн (ruby on rails)

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Закрыт1 заявка109 просмотров

Нужен ruby-программист для доработки плагина к багтрекеру Редмайн.

Существует такой плагин: http://www.redmine.org/plugins/redmine_s3 Нужно доработать его так, чтобы имена файлов при загрузке не менялись (сейчас к ним прибавляется префикс с временной меткой). А также решить проблему с некорректной установкой content-type.

Ruby
13 лет назад
vadim-goncharov
Вадим 
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12 лет назад

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