Парсер (граббер) VBulletin 3.8.7

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка112 просмотров

Нужен парсер (граббер) VBulletin 3.8.7, работающий на хосте (web-сервере), с возможностью импорта напрямую в базу данных. Заливать буду на идентичный движек.

Цена вопроса 1000wmr.

ICQ:2-922-690

13 лет назад
STARWAREZ
Виктор 
52 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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