Настройка SphinxSE под Битрикс

Необходимо настроить конфиг SphinxSE (либо Sphinx через его api php, хотя это не лучший вариант) для работы с cms битрикс, а именно с его компонентом поиск search.title и search.page.

В данный момент вся бд представлена к типу innodb а в нем отсутствуют индексы, поэтому приходится прибегать к стороннему плагину для mysql что бы ускорить поисковый процесс по бд.

Высылайте свои предложения, четкого бюджета нет, будем рассматривать все возможные варианты.