Настройка SphinxSE под Битрикс

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Необходимо настроить конфиг SphinxSE (либо Sphinx через его api php, хотя это не лучший вариант) для работы с cms битрикс, а именно с его компонентом поиск search.title и search.page.

В данный момент вся бд представлена к типу innodb а в нем отсутствуют индексы, поэтому приходится прибегать к стороннему плагину для mysql что бы ускорить поисковый процесс по бд.

Высылайте свои предложения, четкого бюджета нет, будем рассматривать все возможные варианты.

MySQLPHP
13 лет назад
99rus
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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