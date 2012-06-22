Проект разделяется на 2 части: разработка CMS и создание на ее основе пилотного проекта – портала. Речь пока не идет о коробочной версии CMS, а только о бета-версии, которая будет дорабатываться с учетом функционирования портала, ...
Настройка SphinxSE под Битрикс
Необходимо настроить конфиг SphinxSE (либо Sphinx через его api php, хотя это не лучший вариант) для работы с cms битрикс, а именно с его компонентом поиск search.title и search.page.
В данный момент вся бд представлена к типу innodb а в нем отсутствуют индексы, поэтому приходится прибегать к стороннему плагину для mysql что бы ускорить поисковый процесс по бд.
Высылайте свои предложения, четкого бюджета нет, будем рассматривать все возможные варианты.
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