Одеть PSD шаблон на движок и доработать webasyst

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки114 просмотров

Нужно:

1. Грамотно одеть PSD шаблон

2. Произвести ряд доработок по ТЗ

данный проект не для начинающих. Обязательно наличие опыта работы с данным движком.

При отклике пожалуйста указывайте ориентировочную цену за за натяжку шаблона на движок

Webasyst
13 лет назад
K_Andrey
Андрей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров