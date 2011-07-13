Шаблон для Джумлы 1.6

HTML-версткаЗавершен9 заявок261 просмотр
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Нужно создать шаблон для Джумлы 1.6

Графика прикладывается

Если есть опыт создания шаблонов для JomSocial то плюсом будет.

12 лет назад
dmk75
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
stv_freelance
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$40
3 дня
Стас справился с задачей отлично. Сверстал темплэйт под Джумлу 1.6 и помог постоить структуру. Спасибо.
Всё отлично
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