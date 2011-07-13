Необходимо нарезать дизайн и интегрировать в старый Shop Script FREE (2006 года выпуска). Там стоит простой шаблонизатор smarty. Сайт: http://keramica.com.ua/ Говорите свои цены и сроки. Пример дизайна в аттаче. Никаких излишеств, все просто и не требует ...
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Нужно создать шаблон для Джумлы 1.6
Графика прикладывается
Если есть опыт создания шаблонов для JomSocial то плюсом будет.
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