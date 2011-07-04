Нужна кроссбраузерная, валидная верстка 2 страниц

Есть исходный сайт (информационные страницы, меню...) Нужно сделать его копию на WP, верстка, ЧПУ, дизайн один-в-один. Наполнять не нужно, только несколько страниц для тестирования. На сайте 2 меню, одно из них выпадающее. Форма обратной связи. Адрес сайта дам в ...