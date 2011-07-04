Нужна кроссбраузерная, валидная верстка 2 страниц

HTML-версткаЗавершен14 заявок318 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна кросбраузерная, валидная верстка 2 страниц.

Также нужно сделать, чтобы форма на контактной странице работала.

Таблицы\дивы\смешанно - все-равно.

Превьюшки страниц в приложении.

12 лет назад
anatlys
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
www2ok
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$40
1 день
Александр отличный исполнитель. Верстка выполнена на хорошем профессиональном уровне, сделана с учетом ие6 и не требовала доработок. Работать с Александром понравилось. Рекомендую как высококлассного верстальщика.
Отличный заказчик. Четкое задание и оплата без задержек. Приятно было иметь дело с Анатолием. Буду рад продолжить сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Подкорректировать HTML теги

    $50

    Подкорректировать HTML: путь к картинкам, абзацы, убрать лишние теги В прикрепленном файле - пример, первые четыре позиции отформатированы, остальные нужно сделать также. Всего три таких файла - рус, укр, англ язык.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перевести сайт на WordPress, без наполнения

    Есть исходный сайт (информационные страницы, меню...) Нужно сделать его копию на WP, верстка, ЧПУ, дизайн один-в-один. Наполнять не нужно, только несколько страниц для тестирования. На сайте 2 меню, одно из них выпадающее. Форма обратной связи. Адрес сайта дам в ...

    WordPressСайт на WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать выделение

    $10

    Есть сайт http://cms16.prgmm.ru/ http://cms17.prgmm.ru/ меню выделяется добавлением в li иди a какогото класса нужен скрипт который будет добавлять в нажатый пункт определенный класс и удалять из остальных пунктов сайта работает на mootools и используется fullajax ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шаблон для Джумлы 1.6

    Нужно создать шаблон для Джумлы 1.6 Графика прикладывается Если есть опыт создания шаблонов для JomSocial то плюсом будет.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Обработать прайс и выложить его на сайт.

    $16

    Есть сайт www.viccom.ru , Есть прайс-лист (прикреплен к тз) В прйс листе идет позиции на услуги заправки картриджей. Первой в списке идет HP и Сanon. Весь прайс нужно привести к виду как и HP ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Работы с vBulletin

    Нужна качественная верстка макета, некоторое допиливание функционала!

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка интернет-магазина на Битрикс

    Здравствуйте. Необходимо сверстать страницу вывода раздела интернет-магазина на Битрикс. Вот то что хочется видеть: http://www.shatura.com/goods/office-furniture/strategy-grey/ Если ссылка не открывается скрин во вложенном файле. Спасибо.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад