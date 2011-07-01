Проверить код ссылки на главную

Приветствую!

Нужно проверить код ссылки ведущей на главную страницу. Вебмастер после индексации не показывает внутренние ссылки на главную, возможно накосячили с ноффолоу или ноиндекс. В анкоре сборная солянка для уникальности из тайтла + "вернуться на главную страницу".

Образец:

http://www.born-spb.ru/catalog/105350.html

Генератор Eisemann E 5400 - вернуться на главную страницу.

Желательно понимание процесса индексации и внутренней перелинковки.

P.S.

Все дополнительные косяки упущенные нами или улучшения, будут обсуждаться финансово отдельно, через приватные тендеры.