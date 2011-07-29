Сверстать PSD и "натянуть" на движок

HTML-версткаЗавершен8 заявок327 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые специалисты!

У меня есть зарегистрированный домен, хостинг и готовый дизайн сайта в PSD. Мне необходимо сделать сайт на проверенной CMS, предпочтительней всего на Joomla. Нужна качественная вёрстка PSD-макета, его «натяжка» на движок, загрузка на хостинг и (возможно) наполнение базовым контентом.

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ТЗ, скриншоты дизайна, а также графическая карта сайта находятся в приложении.

Хочу отметить, что ТЗ на данный момент не является итоговым!

Возможно, в него ещё будут внесены изменения, так как определённые детали ещё окончательно не определены. Вероятно, потребуются ваши советы и рекомендации.

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ВНИМАНИЕ: Попрошу вас обязательно указывать цену, но указывать только после ознакомления с ТЗ и другими материалами, чтобы не писать её наобум.

Оставляйте в заявках ссылки на работы подобные той, что требуется мне, а также предлагайте ваши идеи и предложения.

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Заявки, не подходящие по тем или иным причинам, будут отклоняться.

Оплачивать работу я смогу по Яндекс.Деньги или по WebMoney (WMR), на ваше усмотрение.

Если что-либо вам неясно, есть какие-то вопросы – смело задавайте их мне в ЛС.

12 лет назад
akdix
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
rezakxwave
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$200
14 дней
Работаем с Андреем во второй раз. Качество работы конечно же на высоте. Это настоящий профессионал своего дела, с которым всегда буду рад сотрудничать сам и которого буду рекомендовать другим.
Очень доволен совместной работой уже по второму проекту, полное взаимопонимание и уважение. Спасибо!
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