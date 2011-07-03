Верстка для bitrix

Нужна верстка под битрикс. Дизайн приложил. Главная, и еще настройка пары страниц (регистрация, корзина).

Сайт готовый и рабочий. Надо сменить дизайн. Ну и вывести товары на главную, и внизу меню сделать. Так что в битриксе надо разбираться.

Что битрикс дорого я знаю, но хотелось бы уложиться в 15тыс.руб.

После этого (или параллельно есть еще 2 сайта на битриксе).

Сроки, цены...