Требуется дизайн туалетной бумаги

Имеется логотип фирмы-производителя. Требуется на его основе разработать дизайн металлического объемного шильда, который будет нести на себе этот логотип и закрепляться в последствии на лицевой части продукции. Шильд (эмблема) будет изготовлена из металла, возможно прессование, ...