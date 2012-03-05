Дизайн забора

Брендинговое агентство http://koloro.com.ua ищет удаленного сотрудника для постоянной проектной работы. Сейчас необходимо разработать 5 концептов этикетки на бутылку водки. Есть несколько вариантов бутылки, необходимо разработать к ним этикетки и оформить подачу. Дизайн должен ...
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Разработка дизайна забора в стиле хай-тек
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