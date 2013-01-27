Доработки на Joomla

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка168 просмотров
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1. Добавить телефон и шапку регистрации. Рис 1.

2. Баннеры 2шт. Рис.1

3. Предложение партнерам (в футере) Рис.3

4. Убрать цифры из урлов

5. Добавить цены-кнопки (желательно подобрать готовый модуль). Рис 4.

6. Добавить баннер по ценами. Рис.4

7. Поменять регистрацию (сделать простейший модуль, Имя, почта). На крайний случай прикрутить Логинзу, либо модуль ФБ и ВК.

8. Изменить модуль комментов, на комменты из соцсетей. Предпочтительно Disqus.

9. Убрать лупу с рисунков. Т.е. сделать чтобы они не увеличивались.

10. Кнопка "заказать звонок" повесить на нее готовый модуль, с вводом имени и телефона.

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Вся пользовательская инфа должна заноситься в базу.

С уважением,

Joomla
11 лет назад
34t
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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