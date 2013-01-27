Доработки на Joomla

Есть несколько интернет магазинов на PHP - самописанные(один движок). Необходимо модернизировать код, дописать функционал и управление магазинами. Поддержа и дальнейшее совершенствование. Нужен только житель Киева, так как работа по договору. Подробности в личке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Добавить телефон и шапку регистрации. Рис 1.
2. Баннеры 2шт. Рис.1
3. Предложение партнерам (в футере) Рис.3
4. Убрать цифры из урлов
5. Добавить цены-кнопки (желательно подобрать готовый модуль). Рис 4.
6. Добавить баннер по ценами. Рис.4
7. Поменять регистрацию (сделать простейший модуль, Имя, почта). На крайний случай прикрутить Логинзу, либо модуль ФБ и ВК.
8. Изменить модуль комментов, на комменты из соцсетей. Предпочтительно Disqus.
9. Убрать лупу с рисунков. Т.е. сделать чтобы они не увеличивались.
10. Кнопка "заказать звонок" повесить на нее готовый модуль, с вводом имени и телефона.
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Вся пользовательская инфа должна заноситься в базу.
С уважением,
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