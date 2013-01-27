Верстка, настройка системы оплаты, установка cms

Требуется верстка, настройка системы оплаты и установка cms(на ваше усмотрение) для фото-портала.

Верстка кроссбраузерная + под все гаджеты (обычные сотовые на java, смартфоны, ipad, iphone...)

Система оплаты: robokassa

Как все происходит вкратце:

Каждый пользователь сайта может разместить несколько фотографий. Размещение платное. Каждое место под фотографию покупается юзером дополнительно. Стоимость места под каждое фото свободная, но есть минимальная сумма меньше которой пользователь заплатить не может. Каждая фотография проходит модерацию, после чего появляется на сайте. Есть общий список фотографий. В нем они сортируются по кол-ву денег потраченных пользователем на нее (чем фото дороже – тем выше оно в списке). ...то есть если человек купил 3 места по минимальной цене и одно за "дорого", то последнее фото будет вверху списка, остальные намного ниже.

Регистрация на сайте происходит двумя путями через форму и через соц.сети. (как на a1pay.ru) Если выполняется вход через соц.сети, то дополнительно (после входа) пользователь указывает свою почту (возможно телефон и др.данные). После завершения регистрации на почту высылается письмо с ссылкой активации аккаунта. После активации пользователь через свой аккаунт может купить "места под фото" и загрузить в них изображения.

Параметры фотографий: большая картинка 400Х400, маленькая(иконка) 100Х100. Загрузка фотографий делается примерно как как в ВК редактируется аватар. Т.е. так как загружаемые фотографии будут разного размера, то перед отправкой их на сайт – пользователь выбирает на исходнике квадратную область.

Все страницы и скрипты сайта должны быть максимально оптимизированы. Так как посещаемость может достигать 3000 заходов в минуту.

Вот основное задание. ...остальное сообщу при переписке.

Бюджет до 10 000руб.

Предпочтение отдам фрилансерам которые согласятся сделать дешевле и быстрее.

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Зарегистрированным менее 6 месяцев назад и тех у кого менее 10 отзывов – просьба не беспокоится.