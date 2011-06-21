Дизайн 2-х страничного сайта лендинга

$250
Дизайн сайтовЗакрыт19 заявок344 просмотра
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Нужно сделать дизайн сайта, наподобие http://azartslots.ru/

ТЗ:

1) сайт должен быть легким по весу (возможно много трафика)

2) сайт должен быть очень привлекательным и вызывающим желание играть

Как сделан дизайн сайта примера - не нравится. Дизайн должен быть веселым и подкупать перейти по ссылкам "играть".

Хотелось бы, чтоб дизайн сделал человек, который точно понимает, что нужно сделать.

12 лет назад
sanek_fed
Алексей 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов