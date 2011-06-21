Доработать дизайн сайта

$50
Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок228 просмотров
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Требуется "Оживить сайт", добавить фон, добавить стилистические и дизайнерские элементы в соответствии с дизайном логотипа.

Адрес сайта в приложении.

Дизайн сайта
12 лет назад
EcoSoft
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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