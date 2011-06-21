Нужен дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт47 заявок636 просмотров
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Нужен дизайн сайта. На выходе PSD файл

Сроки - 3,4 дня.

Оплата по факту утверждения дизайна.

Указывайте базовую стоимость за дизайн макет. После просмотра Вашего предложения и профиля, выдам дополнительную предметную информацию по проекту.

Дизайн сайта
12 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
BIG_Boba
Юлия 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад
$75
3 дня
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