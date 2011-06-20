Дизайн + верстка гостиницы

$250
Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок287 просмотров
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Вся информация во вложенном файле. Необходимо разработать графику на основе фотографий. Название гостиницы выполнить в стиле соновых палок(доски). Меню должно быть ниже бренда на как бы "вешалке" висят ярлыки.

12 лет назад
al430
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
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