Дизайн + верстка гостиницы

Приватный проект для TSpell. Необходимо в кратчайшие сроки довести до ума ранее подготовленный дизайн: - поменять в шаблоне зеленый цвет в подвале на более приглушенный (менее кислотный), - увеличьте подвал, чтоб карта в него влазила, либо ...