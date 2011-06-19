Дизайн для сайта

Потрібен флеш-сайт, який був схожий на http://www.templatemonster.com/flash-templates/32581.html Але під нього потрібна адмінка (XML), щоб додавати та змінювати інформацію Адреса нинішнього сайту: svarog-agro.com Працюємо по перерахунку з ПП. (рахунок, свідоцтво про сплату податку, свідоцтво про реєстрацію) Можливі і інші ...
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Требуется обновить дизайн для корпоративного сайта,
нужен строгий простойдизайн
меню в шапке из трех пунктов, в левом меню каталог
ТЗ по запросу
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