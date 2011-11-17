Шаблон для WordPress по графическому образцу

Нужно разработать шаблон для WordPress, аналогичный предоставленному графическому образцу (там не WP). В двух словах - нужен шаблон с поддержкой виджетов (как минимум - виджет Текст), использоваться будет под сайт-каталог ювелирных изделий. WordPress нужен для простого добавления новых позиций неподготовленным человеком.

В стоимость разработки входит размещение 10 товарных позиций (расположение по рубрикам, добавление фотографий и тестового описания). Примерную структуру можно прикинуть по скриншоту. В образце товары представлены в виде комплексной фотографии (то есть - много товаров на одном изображении, поиск не предусмотрен), нужно же будет делать отдельную запись по каждой товарной позиции с возможностью эффективного поиска.

Предлагайте расценки и срок исполнения (в идеале - несколько дней). Подробный образец вышлю после получения предложения исполнителя.