Шаблон для WordPress по графическому образцу

Дизайн сайтовЗавершен6 заявок191 просмотр
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Нужно разработать шаблон для WordPress, аналогичный предоставленному графическому образцу (там не WP). В двух словах - нужен шаблон с поддержкой виджетов (как минимум - виджет Текст), использоваться будет под сайт-каталог ювелирных изделий. WordPress нужен для простого добавления новых позиций неподготовленным человеком.

В стоимость разработки входит размещение 10 товарных позиций (расположение по рубрикам, добавление фотографий и тестового описания). Примерную структуру можно прикинуть по скриншоту. В образце товары представлены в виде комплексной фотографии (то есть - много товаров на одном изображении, поиск не предусмотрен), нужно же будет делать отдельную запись по каждой товарной позиции с возможностью эффективного поиска.

Предлагайте расценки и срок исполнения (в идеале - несколько дней). Подробный образец вышлю после получения предложения исполнителя.

WordPress
12 лет назад
niparuski
Денис 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Serget
Сергей 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$100
5 дней
Работу сделал быстро, качественно, человек адекватный и неконфликтый ;) работать приятно )
Отличный заказчик, работаем теперь постоянно почти :)
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