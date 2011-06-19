Редизайн форума простой

Создание шаблона под Shop-Script по примеру.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать редизайн форума. Форум работает от портала, можно опираться на нынешний дизайн форума + дизайн портала в разработке. Дизайн простой официально-деловой.
Жду предложений. Спасибо за внимание.
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