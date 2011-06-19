Редизайн форума простой

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок136 просмотров
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Нужно сделать редизайн форума. Форум работает от портала, можно опираться на нынешний дизайн форума + дизайн портала в разработке. Дизайн простой официально-деловой.

Жду предложений. Спасибо за внимание.

12 лет назад
petersob
Пётр 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
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