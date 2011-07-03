Дизайн сайта по теме "Скупка"

$310
Дизайн сайтовЗавершен51 заявка1759 просмотров
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#1$310

Конкурс на дизайн сайта по теме "Скупка". Особых пожеланий к дизайну нет. Заказчику нравится сайт который находится на 1-ом месте http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0&lr=213 (sk...ka.com) Категории теже.

Пункты меню - стандартные: Главная, О компании, Новости, Товары, Контакты. Основной уклон будет делаться на каталог товаров, категории которого могут меняться, но за исходные надо взять те, что есть на указанном сайте.

Название компании - пока неопределено, пусть будет "Название компании", с дальнейшей возможностью редактировать в PSD.

Логотип - его нет, пусть название компании будет сочетаться с дизайном так, как-будто это и есть логотип.

Цвета - не важно.

Иконки с названиями главных категорий каталога - большой плюс.

Дизайн сайта
12 лет назад
Spec2007
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 дней назад
Победитель конкурса
kotosharic
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
#1
Отличная работа, спасибо!
Хороший заказчик, приятно работать. Рекомендую.
Заявки фрилансеров
kotosharic
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
#1
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