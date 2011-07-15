Приватный проект для Кочнева Евгения (JaneDesign)

Самый интересный проект, в котором я принимала участие. Всё в векторе, от А до Я, никаких растровых изображений. Спасибо, что не торопили и дали время подумать. Роман всегда на связи, своевременные корректировки и комментарии. На все вопросы я сразу получала ответ. Всегда буду рада с Вами сотрудничать.