Нужно сделать по аналогии с cinizm.ru сайт на тему кидал (списки кидал). Нужен только продуманный дизайн главной страницы!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Требуется дизайн туристического сайта. Сайт должен быть простым и лаконичным. Бюджет скромный. Жду ваших предложений. Заявки скрыты.
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