Дизайн туристического сайта

Дизайн сайтовЗавершен40 заявок469 просмотров
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Здравствуйте. Требуется дизайн туристического сайта. Сайт должен быть простым и лаконичным. Бюджет скромный. Жду ваших предложений. Заявки скрыты.

12 лет назад
qwestmax
Максим 
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
fylll
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$40
2 дня
Работать с данным исполнителем понравилось. Понимает, чего от него хотят и адекватно реагирует на все замечания. Довольно быстро и, что самое главное, качественно выполнил заказ, несмотря на скромный бюджет. Всем советую.
Сотрудничеством доволен. Четкое ТЗ + Молниеносная оплата.
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