Сделать шаблон под ShopCMS

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка123 просмотра
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Требуется новый готовый шаблон, подходящий под дальнейшую планируемую SEO.

Тематика: Оптовая продажа инструментов и светотехники для автомобилей.

Дизайн: "резиновый".

Особенности дизайна: неаляповатый, оригинальный.

Цветовая гамма: изначально планировалась темная, рассмотрим предложения.

Прошу предоставить примерный дизайн (можно, в принципе, даже интересные JPG-наброски с прочих сайтов)

Сроки - быстро, но качественно (до 2 недель максимум).

По цене - выслушиваю предложения на основе сложности предоставленных набросков и полноты исполнения указанных пожеланий.

Благодарю за внимание!

12 лет назад
Griffon
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Slayer_007
Вячеслав 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$320
5 дней
Хотя мы сами четко не знали, что хотели получить в итоге, но уложились во все сроки и требования. Из предложенных вариантов выбрали один, на наш взгляд, подходящий. Качество и сроки работ не вызывают никаких нареканий. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. В следующие проекты будем приглашать изначально Вячеслава.
Приятно было работать, все нюансы обсуждались с интересом и доверием к проекту и ко мне. Нестандартные задачи были, но и оплата была достойная, а главное своевременная. Жду новых проектов)!