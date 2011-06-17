Сделать шаблон под ShopCMS

Хотя мы сами четко не знали, что хотели получить в итоге, но уложились во все сроки и требования. Из предложенных вариантов выбрали один, на наш взгляд, подходящий. Качество и сроки работ не вызывают никаких нареканий. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. В следующие проекты будем приглашать изначально Вячеслава.