Сделать шаблон под ShopCMS

Подробности в аське 399036584. Кидайте ссылки на портфолио. Оплата по факту любым способом (нал в москве, безнал, электронка) Ищется дизайнер из Москвы или области (проектов много и нужен постоянный контакт и редкая возможность встреч в офисе в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется новый готовый шаблон, подходящий под дальнейшую планируемую SEO.
Тематика: Оптовая продажа инструментов и светотехники для автомобилей.
Дизайн: "резиновый".
Особенности дизайна: неаляповатый, оригинальный.
Цветовая гамма: изначально планировалась темная, рассмотрим предложения.
Прошу предоставить примерный дизайн (можно, в принципе, даже интересные JPG-наброски с прочих сайтов)
Сроки - быстро, но качественно (до 2 недель максимум).
По цене - выслушиваю предложения на основе сложности предоставленных набросков и полноты исполнения указанных пожеланий.
Благодарю за внимание!
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